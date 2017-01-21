Андрес Бессеберг: "Понимаю волнение тех, кто не хочет соревноваться с нечистыми спортсменами"

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг на специальной пресс-конференции в Антерсельве подчеркнул, что понимает волнение тех биатлонистов, которые не хотят соревноваться с "нечистыми" спортсменами, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. Сегодня стало известно, что 7 российских биатлонистов остаются под расследованием экспертной комиссии IBU, тогда как дела 22-х закрыты.

Ранее более 170 биатлонистов (в том числе россияне) написали письмо в IBU, в котором попросили ужесточить санкции за нарушение антидопинговых правил. После заседания исполкома IBU в Антерсельве его члены встретились со спортсменами.

"Что касается спортсменов, которые были приглашены, то я понимаю, как велико их беспокойство по поводу того, что они могут соревноваться с нечистыми спортсменами", – сказал Бессеберг.

IBU продолжит расследование в отношении семи российских биатлонистов //

Андерс Бессеберг: "Будут проверены все пробы Сочи для всех действующих биатлонистов"