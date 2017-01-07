Андрес Бессеберг: "IBU должен соблюдать все правовые и необходимые процедуры"

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андрес Бессеберг заявил, что организация должна получить все необходимые доказательства, прежде чем принять решение о возможной дисквалификации российских спортсменов, упоминающихся в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
"IBU должен соблюдать все правовые и необходимые процедуры. У экспертной группы есть мандат, чтобы как можно скорее представить исполнительному совету все материалы для принятия решения. Оно не может быть принято без доказательств", – говорится в заявлении.
IBU President Anders Besseberg made an official statement on the status quo of the McLaren Report in Oberhof: pic.twitter.com/gOP9BlLdJJ– IBU (@biathlonworld) 7 January 2017
inspire
Какой то непоследовательный IBU. ============================================================================================================= очень даже последовательный, популярность биатлона в РФ на запредельном уровне, а это бабло, и когда тебе говорят делать то, из за чего ты это бабло потеряешь, ты сто раз все взвесишь и перепроверишь ...
18:07
Семь ветров
Это что за бред, все решения должны приниматься без доказательств, иначе что это за демократия, что за торжество справедливости... Это что ж получается, профессор Макларен зря из под ногтя обвинения высасывал окруженный слежками и заговорами, с другой стороны этап в Тюмени уже пропал и без всяких доказательств. Какой то непоследовательный IBU.
17:47