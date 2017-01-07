Андрес Бессеберг: "IBU должен соблюдать все правовые и необходимые процедуры"

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андрес Бессеберг заявил, что организация должна получить все необходимые доказательства, прежде чем принять решение о возможной дисквалификации российских спортсменов, упоминающихся в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

"IBU должен соблюдать все правовые и необходимые процедуры. У экспертной группы есть мандат, чтобы как можно скорее представить исполнительному совету все материалы для принятия решения. Оно не может быть принято без доказательств", – говорится в заявлении.