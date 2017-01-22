Андерс Бессеберг: "Вопрос увеличения штрафа за допинг должен рассмотреть юридический отдел IBU"

Глава IBU Андерс Бессеберг подчеркнул, что представляет достаточно реальным изменение двух правил, о которых просили биатлонисты в своем письме. Вчера на внеочередном исполкоме организации в Антерсельве IBU закрыл дела в отношении 22 российских спортсменов, семь дел остаются открытыми.

– Изменение двух из трех правил, о которых просили спортсмены, я вижу сравнительно осуществимым, – приводит NRK слова Бессеберга. – Это касается более длительных дисквалификаций и сокращения квот в международных соревнованиях.

Что касается увеличения штрафа до миллиона евро, то тут нам нужны четкие инструкции. У нас есть национальные федерации, у которых годовой бюджет – несколько миллионов евро. А есть федерации, чей бюджет – от 50 до 100 тысяч евро. Так что для одних этот штраф может быть и не таким серьезным наказанием, в то время как для других – слишком серьезной мерой. Максимальной планкой штрафа может быть миллион евро, но, вероятно, нам придется оперировать процентными ставками этого миллиона при вынесении штрафа. Этот вопрос должен рассмотреть юридический отдел IBU.