Андерс Бессеберг: "В истории IBU еще не было таких сильных презентационных заявок, как "Тюмень-2021"

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг в интервью asnta.ru подчеркнул, что Тюмень заслуженно получила право на проведение ЧМ-2021. По словам Бессеберга, антидопинговая ситуация никак не повлияла на выбор города-хозяина ЧМ-2021.

– Тюмень примет чемпионат мира по биатлону 2021 года. Что вы думаете о сибирской презентации, которая потрясла многих делегатов.

– Я уверен, что в истории Международной федерации биатлона еще не было таких сильных презентационных заявок. Кандидаты, которые не получили чемпионаты мира, также показали прекрасные программы. Меня этот факт очень радует – видно, что IBU делает большую работу. У меня нет никаких сомнений, что Тюмень заслуженно выиграла избирательную гонку. Город прекрасно подготовлен к проведению чемпионата мира 2021 года. "Жемчужина Сибири" уже принимала крупные соревнования, поэтому организационному комитету явно по силам эта сложнейшая задача. Делегаты сделали свою работу и выбрали сильного кандидата.

– Не секрет, что в российском спорте продолжается антидопинговое разбирательство. Международный олимпийский комитет рекомендовал не проводить в нашей стране крупных мероприятий и главные опасения за проект "Тюмень–2021" были связаны именно с этим…

– Сейчас этим не занимается Международный союз биатлонистов. Данные вопросы входят в повестку дня ВАДА и Олимпийского комитета. Если в ходе разбирательства появится информация, которая будет касаться IBU, то мы будем принимать ее к сведению. На выбор города - хозяина чемпионата мира 2021 года антидопинговая ситуация никак не повлияла.

