Андерс Бессеберг: "Угрозы бойкота не повлияли на решение IBU"

Президент IBU Андерс Бессеберг подчеркнул, что письма от биатлонных федераций Великобритании, Норвегии и Чехии не повлияли на решение по российским биатлонистам. Он подчеркнул, что не следовало до принятия решения угрожать бойкотом этапа Кубка мира-2016/17 в Тюмени, от которого СБР в итоге отказался. Накануне исполком IBU провел экстренное заседание для ознакомления с результатами работы специальной группы. Она занималась изучением документов по 31 российскому биатлонисту, полученных в декабре от ВАДА после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена о проблеме допинга в России.
– Эти угрозы бойкота никто не оценит, – цитирует NRK Бессеберга. – Я не знаю, зачем были написаны эти письма. Конечно, многие люди имеют свое мнение, с чем-то не согласны, но не думаю, что такие атаки уместны. Могу сказать, что при принятии решения по России это на нас не влияло.
RoyalHunter
hex Нас развели как лохов, а мы ещё радуемся "победе"! Браво, Бесеберг! Он исхитрился и рыбку и съесть и .... все остальное. Мы умудрились добровольно отказаться от этапа кубка мира, следовательно, ни о каких финансовых компенсациях речи быть не может. Всё это действо как раз такую цель и преследовало. Т.е. отняли бы все равно, но обставлено теперь все это прямо противоположным образом. Ну а если кто-то наивно полагает, что вопрос об отстранении нашей сборной от мирового биатлона закрыт, то он наивно ошибается - этот вопрос в настоящий момент даже не поднимался, т.к. никакой реальной силы (за исключением разве что Шипулина) наша сборная уже давно не представляет. Вот будут более-менее значимые успехи, тогда и допинг в наших пробах волшебным образом вернется. Руководство СБР - полнейшие идиоты!!!
11:13
hex
К руководству IBU вопросов нет. Это одна из немногих спортивных федераций не занимающая откровенно антироссийскую позицию, в на которую мы не имеем серьезного влияния
11:03