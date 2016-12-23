Андерс Бессеберг: "Угрозы бойкота не повлияли на решение IBU"

Президент IBU Андерс Бессеберг подчеркнул, что письма от биатлонных федераций Великобритании, Норвегии и Чехии не повлияли на решение по российским биатлонистам. Он подчеркнул, что не следовало до принятия решения угрожать бойкотом этапа Кубка мира-2016/17 в Тюмени, от которого СБР в итоге отказался. Накануне исполком IBU провел экстренное заседание для ознакомления с результатами работы специальной группы. Она занималась изучением документов по 31 российскому биатлонисту, полученных в декабре от ВАДА после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена о проблеме допинга в России.

– Эти угрозы бойкота никто не оценит, – цитирует NRK Бессеберга. – Я не знаю, зачем были написаны эти письма. Конечно, многие люди имеют свое мнение, с чем-то не согласны, но не думаю, что такие атаки уместны. Могу сказать, что при принятии решения по России это на нас не влияло.