12:25 | БИАТЛОН

Андерс Бессеберг: "Письмо биатлонистов направлено против допинга, а не против России"

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Глава Международного союза биатлонистов IBU Андерс Бессеберг уверен, что письмо с подписями более 170 спортсменов из разных стран направлено не против России, а против допинговой проблемы во всем мире. Он добавил, что IBU должен очень серьезно реагировать на ситуацию с допингом.

 
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– Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU, – приводит ТАСС слова Бессеберга. – Спортсмены и федерации хотят, чтобы причастные к допинг-скандалам более сурово наказывались международным союзом, но письмо никоим образом не направлено только против России. Это общий документ, адресованный всем странам.

Спортсмены призывают нас предпринимать больше усилий в отношении борьбы с допингом. Письмо вполне конструктивное, мы обсудим его содержание в ходе следующего заседания исполкома организации и посмотрим, следует ли внести изменения в правила в отношении антидопинговой политики. IBU должен очень серьезно реагировать на ситуацию с допингом в мире. Однако любые изменения в правилах могут быть приняты только на заседании конгресса IBU, где также будет обсуждаться этот вопрос".

Ранее IBU получил от ВАДА список из 31 спортсмена России, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Двое уже были отстранены, в отношении остальных 29 ведется расследование. 

В связи с допинговым скандалом Россия лишилась двух международных биатлонных стартов – этапа Кубка мира в Тюмени и молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове, однако пока сохранила за собой право проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году. Дальнейшую судьбу российских биатлонистов обудит исполнительный комитет IBU на заседании 21 января в Антерсельве.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3941959

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Czechplayer

Наконец-то даже марионетка что-то умное сказал. Естественно, любой нормальный биатлонист хочет, чтобы их еще не запятнанный допингом вид спорта, был чистым во всех отношениях, в т.ч. имиджевой. Такие скандалы очень вредят самому биатлону. Никто не требует дисквалификации всей сборной, но в отношении подозреваемых спортсменов должны быть какие-то меры. Для этого биатлонисты и требуют провести ускоренное расследование, чтобы какие-либо решения были оправданы. Да и нам самим нужно "почистить" федерацию и тренерский состав, замешанных ранее в допинге нужно убирать. Что делают в СБР Кравцов, Касперович, Королькевич, Гурьев и прочие? Эти люди неоднократно были замешаны в допинговых махинациях, они честно работать не умеют и не будут. Поэтому о какой политике здесь речь? Это все сказки для идиотов.

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