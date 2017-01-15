Андерс Бессеберг: "Письмо биатлонистов направлено против допинга, а не против России"

Глава Международного союза биатлонистов IBU Андерс Бессеберг уверен, что письмо с подписями более 170 спортсменов из разных стран направлено не против России, а против допинговой проблемы во всем мире. Он добавил, что IBU должен очень серьезно реагировать на ситуацию с допингом.

– Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU, – приводит ТАСС слова Бессеберга. – Спортсмены и федерации хотят, чтобы причастные к допинг-скандалам более сурово наказывались международным союзом, но письмо никоим образом не направлено только против России. Это общий документ, адресованный всем странам.

Спортсмены призывают нас предпринимать больше усилий в отношении борьбы с допингом. Письмо вполне конструктивное, мы обсудим его содержание в ходе следующего заседания исполкома организации и посмотрим, следует ли внести изменения в правила в отношении антидопинговой политики. IBU должен очень серьезно реагировать на ситуацию с допингом в мире. Однако любые изменения в правилах могут быть приняты только на заседании конгресса IBU, где также будет обсуждаться этот вопрос".

Ранее IBU получил от ВАДА список из 31 спортсмена России, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Двое уже были отстранены, в отношении остальных 29 ведется расследование.

В связи с допинговым скандалом Россия лишилась двух международных биатлонных стартов – этапа Кубка мира в Тюмени и молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове, однако пока сохранила за собой право проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году. Дальнейшую судьбу российских биатлонистов обудит исполнительный комитет IBU на заседании 21 января в Антерсельве.