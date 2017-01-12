21:52 | БИАТЛОН

Андерс Бессеберг: "Отчет Макларена вызывает множество подозрений, но ему не хватает доказательств"

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Глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что не устанавливает крайних сроков расследования случаев употребления допинга рядом российских биатлонистов. Международным союзом была создана рабочая группа, изучающая доклад независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Ранее сообщалось, что в число нарушителей антидопинговых правил входит 31 биатлонист России. Двое уже отстранены от соревнований, в отношении еще 29 ведется расследование.

- Я понимаю, что некоторые атлеты обеспокоены тем, что им приходится соревноваться с биатлонистами, которые могли быть вовлечены в антидопинговые нарушения, - цитирует NRK Бессберга. - Проблема в том, что отчет Макларена вызывает множество подозрений, но ему не хватает доказательств. Рабочая группа испытывает трудности с доказательствами нарушений. Крайнего срока расследования нет. Мы надеемся получить доказательства, но было бы глупо устанавливать какие-то дедлайны, пока мы можем продолжать расследование. Оно может продолжиться и после окончания Кубка мира.

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Veg Sneggi

подозрений в клевете

22:17

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