Андерс Бессеберг: "Отчет Макларена вызывает множество подозрений, но ему не хватает доказательств"

Глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что не устанавливает крайних сроков расследования случаев употребления допинга рядом российских биатлонистов. Международным союзом была создана рабочая группа, изучающая доклад независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Ранее сообщалось, что в число нарушителей антидопинговых правил входит 31 биатлонист России. Двое уже отстранены от соревнований, в отношении еще 29 ведется расследование.

- Я понимаю, что некоторые атлеты обеспокоены тем, что им приходится соревноваться с биатлонистами, которые могли быть вовлечены в антидопинговые нарушения, - цитирует NRK Бессберга. - Проблема в том, что отчет Макларена вызывает множество подозрений, но ему не хватает доказательств. Рабочая группа испытывает трудности с доказательствами нарушений. Крайнего срока расследования нет. Мы надеемся получить доказательства, но было бы глупо устанавливать какие-то дедлайны, пока мы можем продолжать расследование. Оно может продолжиться и после окончания Кубка мира.