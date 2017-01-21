Андерс Бессеберг: "Никто не будет отстранен без достаточных на то оснований"

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг на специальной пресс-конференции организации в Антерсельве подчеркнул, что никто из спортсменов не будет отстранен от соревнований без достаточных на то доказательств, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. Ранее стало известно, что семь российских спортсменов остаются под расследованием экспертной комиссии IBU, тогда как дела еще 22-х закрыты.

– Те семь человек, кто будет продолжать находиться под расследованием, они продолжают выступать? - вопрос Бессебергу по итогам заседания исполкома IBU, который сегодня собрался для нового обсуждения проблемы российского допинга из доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена.

– Все, что могу сказать, это только количество – семь. Меня не интересуют имена, меня интересует, чтобы мы приняли правильное решение. Задача федерации – защищать чистых спортсменов, поэтому никто не будет отстранен от выступлений без достаточных на то оснований.

IBU продолжит расследование в отношении семи российских биатлонистов //

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