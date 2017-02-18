Андерс Бессеберг: "Негатива вокруг российских биатлонистов становится меньше"

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг отметил, что все скандалы вокруг биатлонистов вскоре утихнут. По его словам, все идет именно в этом направлении.

- Я знаю об этих историях, но, насколько мне известно, ситуация успокоилась, - цитирует ТАСС Бессеберга. - Как сделать отношения между командами более дружелюбными? Искусственно за одну ночь этого не добьешься, но у меня есть чувство, что все движется в правильном направлении. Это лишь вопрос времени, все вернется на круги своя.