17:26 | БИАТЛОН

Андерс Бессеберг: "Негатива вокруг российских биатлонистов становится меньше"

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг отметил, что все скандалы вокруг биатлонистов вскоре утихнут. По его словам, все идет именно в этом направлении.

- Я знаю об этих историях, но, насколько мне известно, ситуация успокоилась, - цитирует ТАСС Бессеберга. - Как сделать отношения между командами более дружелюбными? Искусственно за одну ночь этого не добьешься, но у меня есть чувство, что все движется в правильном направлении. Это лишь вопрос времени, все вернется на круги своя.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4035267

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