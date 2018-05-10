Андерс Бессеберг: "Коррупция могла вмешаться в выборы места проведения ЧМ-2021"

Норвежское издание NRK утверждает, что бывший президент IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Реш на двух встречах со спортсменами в 2017 году заявляли, что на процесс выбора места проведения чемпионата мира 2021 года могла повлиять коррупционная составляющая. Напомним, что Бессеберг и Реш временно отстранены от работы в IBU, пока проводится расследование по поводу возможных махинаций в организации.

NRK якобы располагает внутренними документами, которые отражают разговор Бессеберга, Реш и спортсменов в Оберхофе и Антерсельве в 2017 году.

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– В процесс выбора места проведения чемпионата мира могла вмешаться коррупция, – ответил Бессеберг на вопрос представителя спортсменов. – Мы считаем, что некоторым делегатам обещали деньги или предоставление места для тренировочных сборов в обмен на голоса. Но никто не сознался в том. Считаю, что закрытое голосование дает меньше простора для коррупции.

Эту цитату Бессеберг позднее отказался комментировать. Воздержалась от комментариев и Николь Реш. Отсутствие пояснений расстроило канадскую биатлонистку Розанну Кроуфорд, которая присутствовала на встрече.

– Это печально, – заявила она. – На встрече с Бессебергом и Реш у меня не сложилось ощущения, что они защищают интересы спортсменов.

Изначально местом проведения ЧМ-2021 была выбрана Тюмень, однако позднее Россию лишили возможности принять соревнования.

На упомянутых собраниях в 2017 году некоторые спортсмены задавали вопросы по поводу прозрачности и честности выборов. Однако норвежец Эмиль Хегле Свендсен, присутствовавший на встрече в Оберхофе, в ответ на запрос NRK отметил, что не припоминает таких разговоров.

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