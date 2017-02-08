22:42 8 февраля | БИАТЛОН

Андерс Бессеберг: "IBU предложил России отказаться от ЧМ из-за угрозы несоответствия кодексу ВАДА"

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Глава международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что России было предложено добровольно отказаться от проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году из-за угрозы несоответствия кодексу ВАДА.

– Когда конгресс IBU отдал Тюмени проведение чемпионата мира, могло случиться нарушение кодекса ВАДА, – приводит слова Бессеберга TV2. – Может получиться так, что IBU будет признана не соответствующей кодексу ВАДА, что является плохим знаком для всего биатлона. Мы подписали и одобрили этот кодекс, поэтому обязаны его соблюдать.

На состоявшемся в среду в австрийском Фиербрюнне экстренном конгрессе Международного союза биатлонистов было принято решение о судьбе чемпионата мира 2021 года в Тюмени. IBU предложил организаторам турнира добровольно отказаться от него до 24 февраля. В противном случае исполком IBU лишит Тюмень права принять чемпионат мира 2021 года.

 

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КОММЕНТАРИИ (11)
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collaps

За многие годы не пропустил ни одного старта чемпионатов.Отпрашивался с работы, убегал, притворялся заболевшим. Но сегодня впервые придется. Противно, что чемп открывает смешанная эстафета с Логиновым. Но, очень надеюсь, я единственный не буду смотреть.

10:49

regiment

угроза еще не есть несоответсвие

09:59

radomir_71

Если отнять, то страна-организатор, лишенная чм может потребовать компенсацию за подготовку...

06:32

Lunatic Pride

Все меньше и меньше логики. Все больше и больше абсурда. Уже не получается следить за ходом мыслей ИБУ, ВАДА и прочих функционеров.

01:17

Kostromich

Уж лучше бы честно признались, что тов.Фуркаде испугался одной только мысли о том, куда ему могут засунуть подаренные в прошлые годы медали - детиши-то, которым их дарил, к тому времени подрастут.

00:34

Kostromich

А нарушение-то в чем заключается? В кодексе ВАДА что так прямо и прописано "нельзя проводить соревнования в России"?

00:31

А380726

Зомбированный дебил, дай бог ему здоровья в психушке :(

23:48 8 февраля

streletc1783

И что это нахрен значит? Кто бы объяснил.Как Россия отказавшись от далёкого ч.м поможет выправить IBU ? И что нам за это будет? Это предмет торга?

23:17 8 февраля

Pleafant

Не понимаю,как кодекс ВАДА зависит от места проведения соревнований? Можно дисквалифицировать спортсменов команды хозяев,может быть и федерацию,но за 4 года до соревнований под предлогом угрозы нарушения дисквалифицировать город и стадион-нонсенс.Потом,4 года такой долгий срок,что обвинители могут сами оказаться обвиняемыми.

23:16 8 февраля

Nick_R

Глупость какая-то, зачем эти мансы, ну возьмите и отберите.

23:09 8 февраля

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