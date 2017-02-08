Андерс Бессеберг: "IBU предложил России отказаться от ЧМ из-за угрозы несоответствия кодексу ВАДА"

Глава международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что России было предложено добровольно отказаться от проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году из-за угрозы несоответствия кодексу ВАДА.
– Когда конгресс IBU отдал Тюмени проведение чемпионата мира, могло случиться нарушение кодекса ВАДА, – приводит слова Бессеберга TV2. – Может получиться так, что IBU будет признана не соответствующей кодексу ВАДА, что является плохим знаком для всего биатлона. Мы подписали и одобрили этот кодекс, поэтому обязаны его соблюдать.
На состоявшемся в среду в австрийском Фиербрюнне экстренном конгрессе Международного союза биатлонистов было принято решение о судьбе чемпионата мира 2021 года в Тюмени. IBU предложил организаторам турнира добровольно отказаться от него до 24 февраля. В противном случае исполком IBU лишит Тюмень права принять чемпионат мира 2021 года.
collaps
За многие годы не пропустил ни одного старта чемпионатов.Отпрашивался с работы, убегал, притворялся заболевшим. Но сегодня впервые придется. Противно, что чемп открывает смешанная эстафета с Логиновым. Но, очень надеюсь, я единственный не буду смотреть.
10:49
regiment
угроза еще не есть несоответсвие
09:59
radomir_71
Если отнять, то страна-организатор, лишенная чм может потребовать компенсацию за подготовку...
06:32
Lunatic Pride
Все меньше и меньше логики. Все больше и больше абсурда. Уже не получается следить за ходом мыслей ИБУ, ВАДА и прочих функционеров.
01:17
Kostromich
Уж лучше бы честно признались, что тов.Фуркаде испугался одной только мысли о том, куда ему могут засунуть подаренные в прошлые годы медали - детиши-то, которым их дарил, к тому времени подрастут.
00:34
Kostromich
А нарушение-то в чем заключается? В кодексе ВАДА что так прямо и прописано "нельзя проводить соревнования в России"?
00:31
А380726
Зомбированный дебил, дай бог ему здоровья в психушке :(
23:48 8 февраля
streletc1783
И что это нахрен значит? Кто бы объяснил.Как Россия отказавшись от далёкого ч.м поможет выправить IBU ? И что нам за это будет? Это предмет торга?
23:17 8 февраля
Pleafant
Не понимаю,как кодекс ВАДА зависит от места проведения соревнований? Можно дисквалифицировать спортсменов команды хозяев,может быть и федерацию,но за 4 года до соревнований под предлогом угрозы нарушения дисквалифицировать город и стадион-нонсенс.Потом,4 года такой долгий срок,что обвинители могут сами оказаться обвиняемыми.
23:16 8 февраля
Nick_R
Глупость какая-то, зачем эти мансы, ну возьмите и отберите.
23:09 8 февраля