Андерс Бессеберг: "IBU получил данные, которых не было в докладе Макларена"

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андрес Бессеберг отметил, что в распоряжении его организации хватает доказательств вины российских спортсменов, нарушивших антидопинговое законодательство. Ранее стало известно, что ВАДА передала IBU данные о 31 биатлонисте из России, замешанном в допинговых махинациях. Правда, некоторые из них уже завершили карьеру, а кто-то был ранее наказан за допинг.
– Думаю, у нас хватает улик, – цитирует NRK Бессеберга. – Но решение принимаю не я один. Есть вещи, о которых я не могу сказать в интервью. Мы получили дополнительные данные, которых не было в докладе Макларена. Уверен, у нас достаточно доказательств.
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Прав ли Мартен Фуркад, предложивший бойкотировать соревнования, если IBU не накажет российских биатлонистов?
spetrov
maximalist, дурдом какой-то. :) И как будто так и надо. :)
16:43
spetrov
Данные, которые даже они не рискнули внести в окончательный отчет? Интересный подход. В суде слушается дело, а это, ваша честь, данные, которые мы не подшили в дело. Но вы нам верьте, все так.
16:42
maximalist
ЧТО ЗА ТАЙНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ? ЭТО ЗАПРЕЩЕНО!
16:40
maximalist
ПРОТОКОЛ "Р". БЫЛ В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА ТАКОЙ ШПИОНСКИЙ ФИЛЬМ.
16:39