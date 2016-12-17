15:53 | БИАТЛОН

Андерс Бессеберг: "IBU получил данные, которых не было в докладе Макларена"

0
0
0
4

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андрес Бессеберг отметил, что в распоряжении его организации хватает доказательств вины российских спортсменов, нарушивших антидопинговое законодательство. Ранее стало известно, что ВАДА передала IBU данные о 31 биатлонисте из России, замешанном в допинговых махинациях. Правда, некоторые из них уже завершили карьеру, а кто-то был ранее наказан за допинг.

– Думаю, у нас хватает улик, – цитирует NRK Бессеберга. – Но решение принимаю не я один. Есть вещи, о которых я не могу сказать в интервью. Мы получили дополнительные данные, которых не было в докладе Макларена. Уверен, у нас достаточно доказательств.

Опрос

Прав ли Мартен Фуркад, предложивший бойкотировать соревнования, если IBU не накажет российских биатлонистов?
голосовать
0
0
0
4
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

maximalist, дурдом какой-то. :) И как будто так и надо. :)

16:43

spetrov

Данные, которые даже они не рискнули внести в окончательный отчет? Интересный подход. В суде слушается дело, а это, ваша честь, данные, которые мы не подшили в дело. Но вы нам верьте, все так.

16:42

maximalist

ЧТО ЗА ТАЙНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ? ЭТО ЗАПРЕЩЕНО!

16:40

maximalist

ПРОТОКОЛ "Р". БЫЛ В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА ТАКОЙ ШПИОНСКИЙ ФИЛЬМ.

16:39

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ