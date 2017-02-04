Андерс Бессеберг: "IBU не сможет увеличить срок дисквалификации за допинг"

Глава IBU Андерс Бессеберг отметил, что организация на внеочередном конгрессе, скорее всего, не сможет принять требования спортсменов об ужесточении санкций за нарушение антидопинговых правил. По его словам, союз не может пойти против ВАДА и увеличить срок дисквалификации спортсменов до 8 лет. С таким предложением ранее выступили около 160 биатлонистов. Кроме того, они потребовали увеличить штраф за употребление допинга до 1 миллиона евро и снижать квоты для страны, спортсмен которой был уличен в нарушении правил.

- Два из трех предложений могут быть реализованы достаточно быстро, но одно из них мы не сможем принять на этом конгрессе, - приводит Aftenposten слова Бессеберга. - Могу сказать, что нас вынудили созвать внеочередное собрание. Но мы ценим упорство спортсменов, потому что работаем для них и вместе с ними. IBU не может выносить свой приговор в допинговых делах. По правилам ВАДА, наказание одинаковое во всех видах спорта и для всех спортсменов. Мы не сможем принять решение о более длительном сроке отстранения биатлонистов на конгрессе.

Распределение квот? Большинство спортсменов, которые принимали допинг, делали это по своей воли. Если мы накажем целую нацию, то есть риск, что пострадают невиновные биатлонисты. Кроме того, предложение о штрафе на 1 миллион евро выглядит бессмысленным, потому что существует целый ряд команд, у которых общий бюджет не дотягивает до этой цифры.