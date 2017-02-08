Андерс Бессеберг: "IBU может ввести новые антидопинговые правила со следующего сезона"

Глава IBU Андерс Бессеберг подчеркнул, что организация не сможет принять требования спортсменов по ужесточению санкций за допинг уже в этом сезоне. По его словам, на внеочередном конгрессе, который состоится перед стартом чемпионата мира-2017 в Хохфильцене, организация может принять решение о разработке новых правил.

- Я не исключаю, что конгресс может принять решение по сокращению квот для стран с многочисленными нарушениями правил или штрафе в 1 миллион евро за употребление допинга, - приводит aftenposten.no слова Бессеберга. - Но наши действия должны быть юридически закреплены. Невозможно добиться изменений во время чемпионата мира-2017. Мы лишь можем принять решение, которое позволит начать разработку новых антидопинговых правил. Оно может быть применено со следующего сезона.

Что касается увеличения срока дисквалификации, то мы не можем этого сделать в одиночку. IBU может попытаться повлиять на ВАДА, но не в праве нарушать кодекс агентства.

Напомним, ранее около 160 спортсменов направили письмо в IBU, в котором потребовали от союза изменит антидопинговые правила. Биатлонисты предлагают увеличить срок максимальной дисквалификации за употребление допинга до 8 лет, поднять штраф до 1 миллиона евро, а также уменьшать квоты для стран, спортсмены которых были уличены в нарушении правил.