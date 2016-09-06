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Андерс Бессеберг: "IBU лишит Тюмень чемпионата мира-2021, если появятся новые факты в отчете Макларена"

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Март 2011 года. Ханты-Мансийск. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН на оленьих упряжках на предыдущем чемпионате мира в России.Как Тюмень получила чемпионат мира-2021

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что IBU может лишить Тюмень чемпионата мира 2021 года, если появятся какие-то новые факты в отчете Ричарда Макларена по расследованию применения допинга на Олимпиаде в Сочи. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро независимая комиссия ВАДА под руководством Макларена выступила с докладом, в котором говорилось о проблемах, связанных с употреблением допинга в России. После этого МОК рекомендовал не проводить международные соревнования в России.

– Мы получили четкие разъяснения от МОК по выбору хозяев турниров, – цитирует NRK Бессеберга. – Нет никаких проблем в проведении чемпионата мира в Тюмени. Сейчас работают две комиссии – ВАДА и МОК, и если появятся какие-то новые факты в ближайшие два года, то решение по Тюмени выглядит беспроблемным, так как мы можем его отозвать и провести новые выборы в 2018 году.

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