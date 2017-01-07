Андерс Бессеберг: "IBU должен соблюдать все правовые и необходимые процедуры"

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что организация должна получить все необходимые доказательства, прежде чем принять решение после рассмотрения дела российских спортсменов, упоминающихся в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

"IBU должен соблюдать все правовые и необходимые процедуры. У экспертной группы есть мандат, чтобы как можно скорее представить исполнительному совету все материалы для принятия решения. Оно не может быть принято без доказательств", – говорится в заявлении.

Напомним, ВАДА после публикации 9 декабря второй части доклада Макларена передало в IBU документы по 31 российскому биатлонисту. 22 декабря после внепланового заседания исполкома IBU стало известно, что Россия вернула права на проведение этапа Кубка мира-2016/17 в Тюмени и юношеского и молодежного чемпионата мира-2017 в Острове.

При этом по линии МОК отстранены два спортсмена, по которым возникли подозрения о нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр-2014 в Сочи. Дела остальных 29 биатлонистов из России продолжает рассматривать экспертная группа IBU, в которую те и Союз биатлонистов России должны были предоставить свои объяснения.