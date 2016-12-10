15:40 | БИАТЛОН

Андерс Бессеберг: "Если СБР замешан в махинациях, то ЧМ-2021 у России отнимем"

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Президент IBU Андерс Бессеберг выразил обеспокоенность по поводу данных, представленных во второй части доклада Ричарда Макларена по итогам расследования махинаций с допинг-пробами в России. По его словам, не исключено лишение Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года.

– Я изучаю отчет Макларена, – цитирует VG Бессеберга. – Трудно сейчас что-то комментировать. Мы не знаем, касается ли этот отчет кого-то из СБР. Нужно дождаться доказательств и посмотреть, что случится в ближайшее время. В 2018 году состоится заседание конгресса. Если окажется, что СБР как-то замешан в махинациях, то мы отнимем у России ЧМ-2021 и отдадим турнир другой стране. У нас есть свобода действий. Но не будем паниковать.

Мы должны увидеть конкретные доказательства, прежде чем кого-то называть виновным. До 2021 года еще много времени.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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maximalist

Товарищ не лишает нас биатлона как такового. В своих стенах у нас хуже показатели. В данном случае, несмотря на ругательное отношение к докладу, все, что не делается, к лучшему. Сохраним право проведения - хорошо, не сохраним - еще лучше. Меньше денег из бюджета потратим.

17:10

А380726

И попробуйте затрите, дрищи дежурные

17:00

А380726

Цитируя С. Б. Лаврова : " Дебил, б**!"

16:59

streletc1783

для отстранения легкоатлетов и параолимпийцев док-в не понадобилось.Прикажут - сделаешь.

16:44

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