Андерс Бессеберг: "Если СБР замешан в махинациях, то ЧМ-2021 у России отнимем"

Президент IBU Андерс Бессеберг выразил обеспокоенность по поводу данных, представленных во второй части доклада Ричарда Макларена по итогам расследования махинаций с допинг-пробами в России. По его словам, не исключено лишение Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года.

– Я изучаю отчет Макларена, – цитирует VG Бессеберга. – Трудно сейчас что-то комментировать. Мы не знаем, касается ли этот отчет кого-то из СБР. Нужно дождаться доказательств и посмотреть, что случится в ближайшее время. В 2018 году состоится заседание конгресса. Если окажется, что СБР как-то замешан в махинациях, то мы отнимем у России ЧМ-2021 и отдадим турнир другой стране. У нас есть свобода действий. Но не будем паниковать.

Мы должны увидеть конкретные доказательства, прежде чем кого-то называть виновным. До 2021 года еще много времени.