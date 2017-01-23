Анатолий Тоболов: "Тюмень на 100 процентов готова к проведению чемпионата мира-2021 по биатлону"

Исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов подчеркнул, что город готов к проведению чемпионата мира по биатлону 2021 года на 100 процентов. Ранее вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Ивор Леготян сообщил, что проведение мирового первенства является открытым вопросом.

По его словам, при определенных обстоятельствах IBU может лишить город чемпионата мира. Решение по этому вопросу может быть принято 9 февраля на исполкоме IBU.

- Тюмень к проведению чемпионата мира готова на 100 процентов. Вся инфраструктура, которая работала на чемпионате Европы 2016 года, соответствует стандартам ЧМ, - приводит ТАСС слова Тоболова. - Решение о том, чтобы перенести ЧМ по биатлону 2021 года в другое место, может принять только конгресс IBU, даже Андерс Бессеберг не может решить этот вопрос единолично.

До 2021 года еще много времени, поэтому я думаю, что все это успокоится, главное - пройти Олимпийские игры, а после них у нас будет еще три года. Я думаю, что этот вопрос останется на повестке дня, но решать его (кардинально. - Прим. "СЭ") не будут.

В декабре 2016 года, после обнародования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Тюмень лишилась этапов Кубка мира по лыжному спорту и биатлону.

По итогам субботнего заседания исполкома IBU было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада рассматривала экспертная комиссия IBU. В отношении оставшихся семи спортсменов расследование продолжается.