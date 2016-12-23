Анатолий Тоболов: "Отказавшись от этапа Кубка мира по биатлону, мы выбрали меньшее из зол"

Исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов назвал отказ СБР от проведения международных соревнований в России в 2017 году меньшим злом. Он выразил надежду, что все вопросы, связанные с допингом, в адрес России будут сняты до следующего года.

– Я не солидарен с решением, принятым комиссией IBU. Это политическое давление на Россию, в том числе – и на спортивное братство биатлонистов, – сказал Тоболов. – Но мы выбрали из всех зол меньшее. Да, пожертвовали юношеским чемпионатом планеты и этапом Кубка мира, но зато сохранили всю сборную России. То, что в Тюмени не будет проводиться этап Кубка мира, – весомая потеря для болельщиков.

Если будем хорошо работать с Международным союзом биатлонистов, то все вопросы по допингу снимут до следующего года, когда снова состоится конгресс. На нем вернутся к обсуждению вопроса о проведении чемпионата мира в Тюмени. Есть еще время для того, чтобы все наладить.

Что касается болельщиков, которые хотели посетить этапы Кубка мира… Мы уже более двадцати лет проводим соревнования на призы губернатора Тюменской области. Многие иностранные спортсмены к нам с удовольствием приезжали. Надеюсь, нам удастся сохранить такой формат и пригласить топ–15 биатлонистов мира. Для зрителей это стало бы некоей компенсацией, а билеты можно продлить. (Любовь КОНЯЕВА)