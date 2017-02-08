Анатолий Тоболов: "Не исключаю, что у Тюмени отберут чемпионат мира по биатлону"

Исполнительный директор федерации лыжных гонок и биатлона тюменской области Анатолий Тоболов прокомментировал информацию о том, что на внеочередном конгрессе Международного союза биатлонистов якобы принято решение лишить Тюмень права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года.

– Конгресс носит статус внеочередного, и в его повестке вопрос о лишении Тюмени чемпионата мира 2021 года не стоял. На каком основании лишать? Но в нашем мире все меняется. Я не исключаю, что чемпионат мира у нас все-таки могут отнять, но не знаю, откуда взялась такая информация у немецкого журналиста. Давайте дождемся официального пресс-релиза Международного союза биатлонистов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Александр Кравцов: "Тюмень лишили ЧМ-2021? Бред"

СМИ: Тюмень лишена чемпионата мира-2021