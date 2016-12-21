Анатолий Тоболов: "На душе тревожно, ведь для проведения Кубка мира в Тюмени проделана огромная работа"

Исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов заявил, что возможный перенос этапа Кубка мира из Тюмени может иметь негативные последствия для области. Тоболов отметил, что в турнир организаторы уже вложили серьезные средства, и надеется, что здравый смысл восторжествует. Ранее IBU объявил о получении от ВАДА списка с именами 31 российского спортсмена из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ.

– На душе тревожно, – поделился ожиданиями исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов. – Проделана огромная работа по подготовке к этапу Кубка мира, начата она и в рамках организации чемпионата мира. Мы продали уже около 20 тысяч билетов на мартовские соревнования, к нам приедут люди из более чем 60 регионов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Сделано уже очень многое, мы понесли довольно серьезные финансовые затраты. Именно поэтому наш губернатор направил письмо в Международный союз биатлонистов с разъяснением возможных негативных последствий переноса. Будем надеяться, что там прислушаются к нашим аргументам.

– Вам лично что подсказывает интуиция? Каковы наши шансы?

– Думаю, 50 на 50. Хочется, чтобы здравый смысл восторжествовал. К тому же не знаю, будет ли в четверг принято какое-то конкретное решение именно по соревнованиям. Возможно, IBU вынесет вердикт по соревнованиям не сразу.

– Однако проведение этапа Кубка мира есть в плане на следующий год и в проект бюджета соответствующие расходы заложены?

– Да, безусловно. Вся необходимая работа идет по плану. (Мария МАРКОВА)