Анатолий Хованцев: "Я бы не стал чинить препятствий спортсменкам, которые хотят выступать за Белоруссию"

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев считает, что не стоит мешать российским биатлонисткам, желающим выступать за сборную Белоруссии.
- Как прокомментируете информацию о том, что ряд российских спортсменок, включая Ларису Куклину, намерены перейти в сборную Белоруссии?
- Это естественный процесс: в России есть примерно 15 спортсменок примерно одного уровня. Всем места в команде не хватает, и логично, что некоторые девушки стремятся пробовать себя где-то еще. Дело не в финансовой составляющей: не думаю, что в Белоруссии или где-то еще они будут получать больше, чем в России. Скорее, спортсменки хотят выступать на соревнованиях другого ранга. Лично я бы не стал чинить им препятствий, - сказал Хованцев. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Полностью интервью Хованцева - скоро в "СЭ"
Slim Taller
У лучшей российской спортсменки,которые в третьей команде, возраст 27 лет.Никаких достижений нет и в помине.В тоже время,чемпионка мира среди молодёжи 20-летняя беларуска Д.Блашко переходит в украинскую сборную.Так зачем воспитывать своих чемпионов мира среди молодёжи,которым не находится места в основном составе,и брать третьесортный шлак?!
13:33
загадочный лысый ассятин
Мамзели и мадамочки, валите поскорее по "баларусям==казахстанам==кореям"!!!! Женская сбродная--это "чёрная дыра"... Вам нравится занимать 30--50-е места или заканчивать карьеры, полностью вы.....ными, в 25--27 лет???? Хован знает, как "поднять целину"???? Так пусть вместе с другалём польхом и молодыми гениями--бездарями КОНОрициным и ноВАЛОВЫМ надевают лосины и сами зажигают в женской команде...
13:15