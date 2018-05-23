Анатолий Хованцев: "Я бы не стал чинить препятствий спортсменкам, которые хотят выступать за Белоруссию"

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев считает, что не стоит мешать российским биатлонисткам, желающим выступать за сборную Белоруссии.

- Как прокомментируете информацию о том, что ряд российских спортсменок, включая Ларису Куклину, намерены перейти в сборную Белоруссии?

- Это естественный процесс: в России есть примерно 15 спортсменок примерно одного уровня. Всем места в команде не хватает, и логично, что некоторые девушки стремятся пробовать себя где-то еще. Дело не в финансовой составляющей: не думаю, что в Белоруссии или где-то еще они будут получать больше, чем в России. Скорее, спортсменки хотят выступать на соревнованиях другого ранга. Лично я бы не стал чинить им препятствий, - сказал Хованцев. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью Хованцева - скоро в "СЭ"