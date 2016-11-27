Анатолий Хованцев: "Слепцова готова доказать свою состоятельность"

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону, наставник чемпионки мира Екатерины Юрловой Анатолий Хованцев в интервью "СЭ" отметил, что россиянка Светлана Слепцова готова к предстоящему Кубку мира. Однако, по его словам, прогнозы по поводу ее выступления делать сложно.

– В состав на стартовый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде попала олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, с которой вы работали в сборной. На ваш взгляд, эта спортсменка сейчас готова вернуться и снова заявить о себе?

- Судя по контрольным стартам, Света готова доказать свою состоятельность. По крайней мере, в российской команде функционально она находится на уровне всех остальных. Посмотрим, как сложится на Кубке мира – тут, думаю, сложно сделать верный прогноз. Все будет зависеть не только от текущей формы, но и, в первую очередь, от психологии.

Полная версия интервью с Анатолием Хованцевым

Кубок мира. Первый этап

27 ноября, воскресенье

17.30 (время московское). Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км.

20.10. Смешанная эстафета. 6 + 7,5 км.

"СЭ" проведет трансляции эстафетных гонок.