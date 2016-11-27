Анатолий Хованцев: "Шипулин может показывать высокие результаты на протяжении всего сезона"

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону, наставник чемпионки мира Екатерины Юрловой Анатолий Хованцев в интервью "СЭ" отметил, что верит в лидера мужской команды Антона Шипулина. Однако, по словам наставника, нужно воздержаться от чрезмерных ожиданий.

– Если говорить о мужской команде, что скажете о перспективах Антона Шипулина? Сможет он выбраться из психологических проблем прошлого сезона и выступать так, словно на него ничто не давит?

– Я верю, что Антон может показывать высокие результаты на протяжении всего сезона. Но когда в прессе пытаются делать из него лидера еще до старта – это неправильно. Тем более, это опасно в плане выступления на главном старте, то есть на чемпионате мира. Я хочу заранее предостеречь всех от чрезмерных ожиданий, особенно на первых этапах Кубка мира, не стоит ждать тут слишком многого. Эти старты всегда были не особо показательны: скажем, немецкие спортсмены традиционно тяжело входят в форму, а ближе к середине сезона разгоняются. Да и к россиянам, по большей части, относится то же самое.

Полная версия интервью с Анатолием Хованцевым

Кубок мира. Первый этап

27 ноября, воскресенье

17.30 (время московское). Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км.

20.10. Смешанная эстафета. 6 + 7,5 км.

"СЭ" проведет трансляции эстафетных гонок.