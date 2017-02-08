Анатолий Хованцев: "Не думаю, что IBU примет настолько суровые меры против допинга"

Экс-тренер сборной России Анатолий Хованцев отметил, что IBU не должен рассматривать требование спортсменов об увеличении срока дисквалификации за употребление допинга. Ранее около 160 биатлонистов направили в союз письмо с предложением повысить наказание с 4 до 8 лет. Организация рассмотрит этот вопрос на внеочередном конгрессе, который состоится 8 февраля.

– Я лично вижу здесь палку о двух концах, - заявил Хованцев. - А вдруг закрадется какая-то ошибка, а человек уже получит восемь лет отстранения? Не будет ли такого, что где-то устроят диверсию? Хоть и говорят, что спорт далек от политики, политика уже вмешалась в спорт. Да, мы виноваты, что российские спортсмены замешаны в допинг-скандалах, но вокруг этого сейчас очень много политических моментов. Я не защищаю спортсменов, я сам против применения запрещенных препаратов и никогда не занимался этим. Но ужесточение мер может привести к разным последствиям. Конечно, возможно, что руководство IBU прислушается к спортсменам, но я не думаю, что будут приняты настолько суровые меры. (Елена СОБОЛЬ)