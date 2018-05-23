Анатолий Хованцев: "Насильно притащить Шипулина в сборную невозможно"

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сказал, что пока не общался с Антоном Шипулиным о продолжении карьеры.

- Вы уже общались с лидером команды Антоном Шипулиным, который пока не принял решения о продолжении карьеры?

- С Антоном я еще не общался. Ориентируюсь пока на информацию из прессы, что до осени он пропускает подготовку. Конечно, мы бы хотели, чтобы он остался. Ни одна команда не захочет терять спортсмена такого класса. Но и насильно его тоже невозможно притащить в сборную. У меня был такой опыт с Сергеем Чепиковым, который, как я ни отговаривал, ушел после олимпийской победы в лыжные гонки. Он искал для себя новый вызов, и нашел его там.

- Если в команде не будет Шипулина, кто может взять на себя роль лидера?

- Я вижу огромный резерв у Александра Логинова. По скорости он уже выглядел очень прилично, но очень много времени терял на стрельбище. Порой он за одно только пребывание на рубеже проигрывал лидерам до 20-26 секунд. Это практически как штрафной круг пробежать!, - сказал Хованцев. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью Хованцева - скоро в "СЭ"