Анатолий Хованцев: "Латыпов опоздал на старт из-за лыж. Это выбило его из колеи"

Главный тренер сборной России, старший тренер мужской команды Анатолий Хованцев подводя итоги индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке, рассказал, что на Эдуарда Латыпова сильно повлияло опоздание на старт. Биатлонист допустил семь промахов и занял 98-е место.

- Возникли неприятные ситуации. Малышко сам виноват. Зарядил по ошибке пустую обойму. Что касается падения Логинова, то от них никто не застрахован, – сказал Хованцев в телевизионном флеш-интервью после финиша. – На Латыпова повлияло опоздание на старт, для него это был сильный стресс. Ему лыжи не принесли вовремя. Будем разбираться с сервисом по этому поводу. Но даже с учетом этого он ногами бежал на уровне лучших ребят.

– В целом команда выступила в свою силу?

– Будем анализировать, что произошло, были проблемы с лыжами или нет. Пока не могу сказать, будем разбираться. Но должен сказать, что Саша имел все шансы перед последним рубежом. Ногами шел хорошо.

Поклюка. Мужская индивидуальная гонка. Live!