Анатолий Хованцев: "Доволен, что Логинов попал на подиум"

Главный тренер мужской сборной России Анатолий Хованцев​ прокомментировал результаты национальной команды в этапе Кубка мира в Поклюке в мужском спринте на дистанции 10 километров.

Напомним, что россиянин Александр Логинов завоевал бронзу в спринте.

– Логинов занял третье место, приятно, что есть подиум, – заявил Хованцев в эфире канала "Матч ТВ". – Он говорил об улучшении своего состояния, я доволен его результатом. Стрельба? Конечно, погодные условия сказались. Солнце повлияло и ветер. Могу сказать, что скорость наших биатлонистов сегодня была неплохая, вполне реально, что она будет расти. Тренерский штаб сборной России будет просматривать кандидатов в национальную команду на предстоящем этапе кубка IBU.

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