Анатолий Хованцев: "Домрачевой вернуться будет проще, чем Юрловой"

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону, наставник чемпионки мира Екатерины Юрловой Анатолий Хованцев в интервью "СЭ" отметил, что в данный момент спортсменка все свое время уделяет ребенку, поэтому пока говорить о ее возвращении к тренировочному процессу преждевременно. По словам специалиста, белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой возвращение после декретного отпуска дастся легче, чем россиянке.

- Пока Катя занимается малышкой и о тренировках говорить еще очень рано, - сказал Хованцев. - Хотя настрой поскорее включиться в подготовку у нее присутствует. Насколько я знаю, скоро к ним в Австрию должен поехать Катин отец и помочь ей с постепенным возвращением к тренировочной работе.

– У вас есть конкретный план, когда Юрлова должна включиться в борьбу на Кубке мира?

– Мы разговаривали на эту тему с ее отцом, который как раз был на сборах в Контиолахти. В идеале, хотелось бы начать выступать после новогодних этапов Кубка IBU. Но это не тот план, который надо выполнить любой ценой – все будет зависеть от состояния Кати.

– Сейчас по тому же пути, что и Катя, пошла трехкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачева. Насколько стремление этих спортсменок поскорее вернуться в строй связано с тем, что нынешний сезон предолимпийский, а начинать с нуля в олимпийский год будет гораздо сложнее?

– Конечно, лучше набить шишки сейчас, чем перед самой Олимпиадой. Хотя для Даши, на мой взгляд, возвращение будет гораздо проще, чем для Кати. Домрачева – лидер своей сборной, лидер мирового биатлона. Для нее в принципе не стоит вопрос попадания в команду. У нас все несколько иначе.(Наталья МАРЬЯНЧИК)

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