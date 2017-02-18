Анатолий Хованцев: "Для нашего женского биатлона волшебников не найти"

Бывший тренер женской сборной России Анатолий Хованцев отметил, что изменения в команде должны были произойти сразу после Олимпиады-2014 в Сочи. По его мнению, в состав необходимо вводить молодых спортсменок. Сегодня команда в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой на чемпионате мира-2017 заняла десятое место в эстафете.

- Для нашего женского биатлона волшебников не найти, был я, был Пихлер, - приводит ТАСС слова Хованцева. - А воз и ныне там, если не еще хуже. Надо что-то менять, но надо было менять это сразу после Олимпиады.

Думаю, что Акимова просто устала. Первые минуты она держалась ногами, но заключительный этап был сильным по составу, бороться было сложно, а вот в предыдущих гонках нельзя было так проигрывать. Как обычно, зависаем на последнем круге и проигрываем. Не думаю, что ее сильно сбило падение.

На перспективу надо искать молодежь. Хоть и поздно - остался год до Олимпиады. Но надо искать спортсменок и постепенно вести к самому важному старту, а не стравливать.