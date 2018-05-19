Анатолий Хованцев: "Будем вводить единую методику подготовки по всей России"

68-летний Анатолий Хованцев, который является основным претендентом на посты вице-президента СБР по спорту и главного тренера сборной России, выразил свое мнение о будущих переменах в российском биатлоне после избрания президентом СБР Владимира Драчева.

– Как отразятся на нашем биатлоне последние перемены?

– Безусловно, это шаг вперед. Но результаты этой работы вряд ли будут заметны в короткий срок. Это не сегодня, не завтра, не в следующем сезоне. Политика СБР будет направлена на развитие регионов, на перестроение всей системы подготовки. Отдача от этого никак не получится быстрой.

– В чем это перестроение будет выражаться?

– В единой системе подготовки, начиная с детского возраста и заканчивая первой сборной. Чтобы не было, что Виталий Норицын со своей группой готовится по одной методике, а молодежная или юниорская сборная – по другой. Нет, методическое направление будет одним для всех возрастных групп. Это позволит нам исключить местечковые разборки, перестать думать только о том, как обыграть основной состав, и обеспечить плавный переход спортсменов из одного возраста в другой. (Андрей ШИТИХИН)