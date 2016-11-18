Анатолий Алябьев: "У Малышко прошла звездная болезнь, его поставили на место"

Двукратный олимпийский чемпион, член совета Союза биатлонистов России Анатолий Алябьев выразил мнение в интервью "Известиям", что Дмитрию Малышко по силам провести удачный сезон. Он подчеркнул: у биатлониста прошла звездная болезнь.

– Многие специалисты говорят, что Антон Бабиков способен стать главным открытием сезона...

– Антон Бабиков и Максим Цветков – это действительно ребята с очень хорошими перспективами. На дебютных этапах Кубка мира у них не получилось громко заявить о себе, но они приобрели бесценный опыт. В этом сезоне они составят конкуренцию Антону Шипулину, Евгению Гараничеву и Дмитрию Малышко. И, я надеюсь, по паре раз финишируют в призах Кубка мира.

– Вы хорошо знакомы с возможностями Дмитрия Малышко. На ваш взгляд, он сможет преодолеть кризис и вновь закрепиться в составе команды?

– Он сбросил вес, выиграл пару контрольных гонок и находится в отличной форме. Самое главное, чтобы не подвела психология. Ему надо перебороть себя, быть увереннее в ключевые моменты гонок и тогда он проведет хороший сезон. У Димы прошла звездная болезнь, его поставили на место. Настрой у него боевой, я в него верю.