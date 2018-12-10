Анатолий Алябьев: "Сборная России будет выступать хорошо, не надо выдвигать импичмент Драчеву"

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев считает, что сборная Россия по биатлону может продемонстрировать высокие результаты в текущем сезоне, сообщает ТАСС. 66-летний российский экс-биатлонист оптимистично оценивает перспективы национальной команды.

– По откликам, разговорам, комментариям в интернете, многие не верили, думали, что все пропадет, что ничего не получится у нашей сборной России, – приводит слова Алябьева ТАСС. – Была даже не просто критика, но и оскорбления в адрес нового руководства СБР. Кто-то искренне надеется, чтобы были изменения, а кто-то хочет, чтобы было только хуже, это суть нашего российского менталитета. Но так делать нельзя, нам, наоборот, надо объединиться и сделать общее дело. Сейчас пришли новые ребята, тренерский состав. Я разговаривал со спортсменами, у них было некое недоверие, но в итоге, слава богу, время все расставляет по местам. Надо дать подождать, а не говорить, что все плохо и выдвигать импичмент Владимиру Драчеву, потихоньку команда стабилизируется, и отзывы спортсменов говорят о том, что в команде порядок, дружный коллектив. Я оптимист: у ребят расправятся крылья, и они будут выступать хорошо.

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