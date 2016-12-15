Анатолий Алябьев: "После доклада Макларена не только биатлонистам стоит ждать подвоха"

Член совета Союза биатлонистов России (СБР) Анатолий Алябьев считает, что российским биатлонистам стоит ждать неприятностей после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. В четверг Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

– Сейчас вскроют пробы, и что-то еще будет. Тем более к России такое отношение, сейчас будут искать любую причину, а там наверняка что-то было, – приводит "Р-Спорт" слова Алябьева. – Я думаю, что-то найдут. И тут не только про биатлонистов нужно говорить. К сожалению, дыма без огня не бывает. Сейчас надо просто ждать, но нельзя обольщаться, что все хорошо. Нужно ждать подвоха, а он наверняка будет. Я не думаю, что какие-то меры могут вступить в силу прямо сегодня. Могут подложить бяку к чемпионату мира или Олимпиаде (2018). Будут из пальца все выжимать. Не забывайте, что спорт – это часть политики.

IBU получил от ВАДА список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в использовании допинга