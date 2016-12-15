15:44 | БИАТЛОН

Анатолий Алябьев: "После доклада Макларена не только биатлонистам стоит ждать подвоха"

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Член совета Союза биатлонистов России (СБР) Анатолий Алябьев считает, что российским биатлонистам стоит ждать неприятностей после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. В четверг Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

– Сейчас вскроют пробы, и что-то еще будет. Тем более к России такое отношение, сейчас будут искать любую причину, а там наверняка что-то было, – приводит "Р-Спорт" слова Алябьева. – Я думаю, что-то найдут. И тут не только про биатлонистов нужно говорить. К сожалению, дыма без огня не бывает. Сейчас надо просто ждать, но нельзя обольщаться, что все хорошо. Нужно ждать подвоха, а он наверняка будет. Я не думаю, что какие-то меры могут вступить в силу прямо сегодня. Могут подложить бяку к чемпионату мира или Олимпиаде (2018). Будут из пальца все выжимать. Не забывайте, что спорт – это часть политики.

IBU получил от ВАДА список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в использовании допинга

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http://rsport.ru/biathlon/20161215/1113780710.html

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