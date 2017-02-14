Анатолий Алябьев: "Чехи давно точат зуб на Россию"

Двукратный олимпийский чемпион, член совета Союза биатлонистов России (СБР) Анатолий Алябьев прокомментировал инцидент, произошедший между комментатором Дмитрием Губерниевым и тренером сборной Чехии Ондржеем Рыбаржем. В понедельник тренер чешской команды Ондржей Рыбарж и глава федерации Иржи Хамза рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях. И, в частности, Габриэла Коукалова теперь опасается за свою безопасность.

– Я ценю Дмитрия Губерниева, – сказал Алябьев. – Мне нравится, как он комментирует: знает свое дело, проявляет эмоции. Дмитрий уже стал шоуменом. Чехи уже давно на нас зуб точат, и отношения с ними натянутые. Не знаю, почему они ополчились на Губерниева. Он всегда относился к спортсменам с уважением.

Поведение Ондржея Рыбаржа, на мой взгляд, необоснованное. Все скандалы негативно отразятся на мировом биатлоне. А что касается наших спортсменов, сложившаяся ситуация может их только разозлить, и они покажут более высокий результат. Обстановку, конечно, нужно смягчить, но и позволять себя кусать нельзя, надо огрызаться. (Любовь КОНЯЕВА)