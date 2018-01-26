Анастасия Загоруйко: "Высота дает о себе знать, было очень тяжело"

Россиянка Анастасия Загоруйко после спринта на чемпионате Европы в Риднау отметила, что сегодня было тяжелее, чем в индивидуальной гонке. Спортсменка также добавила, что старалась работать на максимум.

– Сегодня было тяжелее, чем в индивидуальной гонке, – сказала во флеш-интервью Загоруйко. – Старалась работать на максимум, тяжело бежалось, высота дает о себе знать. В индивидуально гонке было намного легче , хотя и сегодня было нормально.

Промахи? Просто набегалась, пришла на стрельбище и было тяжелое дыхание. Возможно, надо было перед рубежом приостановиться и отдышаться.

На каждый старт выхожу биться до конца, старюсь ни о чем не думать.

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