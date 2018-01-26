Анастасия Морозова: "Может, была не совсем готова к спринту"

Россиянка Анастасия Морозова после спринта на чемпионате Европы в Риднау отметила, что это ее первый опыт выступления в стартах на такой высоте. Спортсменка также добавил, что не совсем была готова к гонке.

– Очень тяжело было бежать на такой высоте, – сказала во флеш-интервью Морозова. – У меня это первый опыт выступления на таких стартах. Может, была не совсем готова к гонке. Никакой разницы перед первыми и последними номерами не было, вся трасса была твердая. Промахи? Тренерский штаб ничего не успел сказать пока по этому поводу, но сама знаю, что по самочувствию было очень тяжело. Масс-старт? Буду бороться, стрелять и постараюсь показать достойный результат.

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