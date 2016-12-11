Анастасия Меркушина: "Я была в шоке от своей стрельбы"

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина после финиша эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) отметила, что у нее была паника от того, что команда борется за третье место. По словам спортсменки, она не ожидала, что сможет показать на огневом рубеже безукоризненную стрельбу.

- У меня была паника, когда поняла, что мы реально боремся за третье место, – сказала Меркушина во флеш-интервью. – Испытывала мандраж. А когда увидела, что не проигрываю Лауре Дальмайер, стало очень страшно. Я была просто в шоке от своей стрельбы. Не ожидала такого хорошего результата. Но выше головы не прыгнешь. Надо было просто сделать свою работу. Очень счастлива, сейчас просто нет слов.

Сборная Украины финишировала на третьем месте. Вторыми стали представительницы Франции. Победа в эстафете досталась команде Германии.