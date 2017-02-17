Анастасия Меркушина: "Не могу поверить, что взяла первую медаль на своем первом чемпионате мира"

Украинка Анастасия Меркушина выразила радость по поводу второго места сборной Украины в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Для нее это была первая медаль чемпионата мира на взрослом уровне.
– Было очень тяжело, погода создавала проблемы, – цитирует официальный сайт IBU Меркушину. – Не могу поверить, что взяла первую медаль на первом же своем чемпионате мира. Конечно, я верила в свою команду, но это что-то невероятное.
Большой вождь
Ох и хороша была Настя 22 года, а какая молодец.
20:00
Andre_Saratov
Открытие сезона. Причем раскрылась в эстафетах. Практически безошибочно бежит командные гонки, включая 4 этап.
20:00
Новочебоксарск
Сегодня Вы принесли радость своей стране! А наши - палки ломают да матюгаются после промахов...
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