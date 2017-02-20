14:24 | БИАТЛОН

Анастасия Меркушина: "На чемпионате мира показала свой максимум"

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Украинка Анастасия Меркушина осталась довольна своим выступлением на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене. Биатлонистка заняла 10-е место в спринте, 8-е в гонке преследования, 33-е в индивидуальной гонке и 14-е в спринте, а в женской эстафете в составе сборной Украины завоевала серебро.

- Масс-старт, как по мне, - самая интересная гонка после эстафеты. Нам повезло, что с утра стартовали, - цитирует biathlon.com.ua Меркушину. - Трасса, конечно, была не совсем жесткая, но было бежать легче, чем в индивидуальной гонке. А вообще усталость сказывается. Ноги очень болят, еле хожу. Я вполне довольна показанным результатом. Он соответствует той форме, какая есть у меня на данный момент. И по всему чемпионату могу сказать, что сумела показать свой максимум. Теперь можно наслаждаться жизнью и теми гонками, которые мне еще предстоит провести в этом сезоне.

Дополнительная информация

http://www.biathlon.com.ua/comments.php?id=7752

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