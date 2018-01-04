Анастасия Кузьмина: "Все старались, но у меня получилось лучше всех"

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе посетовала на тяжелые погодные условия. По ее словам, бежать ей было не так сложно.

- Сложные погодные условия сегодня были. В этом смысле Оберхоф не удивил. Бежать было не так сложно, что удивительно для меня, учитывая условия. Каждый спортсмен сегодня старался, но у меня получилось лучше всех.

Вчера погода было намного хуже. Сегодня порадовались, что ветер не такой сильный. Однако по ходу стрельбы ветер постоянно менялся. Дул то вверх, то вниз. Каждому спортсмену нужно было реагировать на изменения во время гонки. Перед стрельбой лежа я не делала поправку - работала с переносом на ветер. Четыре выстрела я угадала, а один немного снесло. Поэтому сегодня была лотерея. К стойке я подошла намного ответственней. Получился ноль, и, окрыленная счастьем, я понеслась к финишу.