Анастасия Кузьмина: "Возвращаюсь с большими целями"

Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина, возвращающаяся в спорт после перерыва, составившего 2,5 года, и рождения дочери Оливии, в интервью пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU) рассказала, что заставляет ее вновь выходить на трассу, и о целях на будущее.

– Я пришла в спорт в четыре года и занималась им всю жизнь. И теперь не так просто остановиться. Не так просто сказать: "Я двукратная олимпийская чемпионка, у меня двое детей" и остаться дома. Спорт для меня как наркотик. Я здесь для того, чтобы дать себе еще один шанс, снова начать соревноваться. Я провела дома с детьми два года и прекрасно понимаю, что важно, а что нет. Отдаю себе отчет, где источник стресса. Я здесь, потому что мне нужна движущая сила, новый всплеск адреналина.

– Это дети побудили вас вернуться в биатлон?

– Да. Мои дети дают мне энергию, учат меня новому. Они для меня – глоток свежего воздуха. Вся семья постоянно поддерживает меня, и это очень важно.

– Вашим тренером является ваш муж. Как вам удается находить баланс между работой и личным?

– Это непросто, но в то же время интересно проводить друг с другом 24 часа в сутки семь дней в неделю. Когда хорошо понимаешь свою команду, работать вместе легко. Даниэль сначала был моим молодым человеком и мужем, а уже потом стал моим тренером. Он был хорошим лыжником и теперь очень помогает мне и как тренер, и как спарринг-партнер, и как хороший отец моих детей. Именно благодаря ему я сейчас нахожусь в зоне абсолютного комфорта.

– Вы – единственная двукратная олимпийская чемпионка в спринте. Нацеливаетесь на третье золото в Корее?

– Разумеется, я возвращаюсь с большими целями. И Олимпийские игры-2018 – одна из них. Корея – удачное для меня место. Именно в Пхенчхане я завоевала свою первую большую награду – серебро чемпионата мира. И, думаю, будет здорово снова удачно выступить там. Я, конечно, очень постараюсь. Посмотрим, что из этого выйдет (улыбается).