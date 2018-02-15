Анастасия Кузьмина: "Уже неприятно, что Россию так ассоциируют с допингом"

Биатлонистка Анастасия Кузьмина, ставшая второй в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхенчхане, выразила радость по поводу сохранения за Тюменью права принять заключительный этап Кубка мира. Он пройдет с 22 по 25 марта.

– Иностранцы негодуют, что заключительный этап Кубка мира пройдет в Тюмени. Что думаете?

– Каждый должен сам для себя решить, что важнее: протестовать или соревноваться. Меня очень порадовало, что этап в Тюмени состоится. Если у кого-то есть претензии или недоверие, нужно решать эти проблемы внутри себя, а не агитировать остальных и подписывать какие-то бумаги против этого этапа. Уже неприятно, что Россию так ассоциируют с допингом. (Владимир ИВАНОВ)