Анастасия Кузьмина: "Промахи? Я не сдавалась!"

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина заявила, что ей пришлось немного потерпеть на финише во время индивидуальной гонки на 15 километров на этапе Кубка мира в Поклюке.

- По ощущениям было неплохо, - сказала Кузьмина в эфире канала "Матч ТВ". - Первые три круга я искала свой темп. Чего-то неприятного не почувствовала. Индивидуальная гонка - длинная. Нужно было правильно разложить силы. На 4-5 кругах было сложно обгонять и бороться. Трасса мокрая. Пришлось немного потерпеть.

Промахи? Я не сдавалась. Четко знаю их причину. На первой лежке - недоработка. Вторая лежка - проблема с дыханием. На стойке не удался последний выстрел.

Напомним, Кузьмина является трехкратной олимпийской чемпионкой.

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