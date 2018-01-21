Анастасия Кузьмина: "Подготовка в Новой Зеландии дает большое преимущество"

Биатлонистка сборной Словакии Анастасия Кузьмина после масс-старта на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве отметила, что проводит предсезонную подготовку в Новой Зеландии. Кузьмина также добавила, что видит в этой подготовке значительное преимущество перед многими другими спортсменами.

- Мы проводим предсезонную подготовку в Новой Зеландии уже четвертый сезон подряд, и я вижу в этой подготовке значительное преимущество перед многими другими спортсменами, - цитирует "Р-Спорт" Кузьмину. - Благодаря этому я встаю на первый снег в октябре уже готовая к полноценной соревновательной работе - с большим километровым запасом и хорошей техникой.

Соответственно я меньше завишу от того, выпал где-то снег или нет, куда ехать на вкатку. Высота там, где мы проводим эти сборы - 1400 метров, это тоже помогает создать хороший запас. Достаточно две недели откататься - и ты полностью готов к сезону.

Напомним, что Кузбмина завоевала серебро в масс-старте, показав результат 40 минут 35 секунд. Спортсменка допустила три промаха.