Анастасия Кузьмина объявила о продолжении карьеры

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина в интервью "СЭ" объявила о том, что проведет в большом спорте еще один сезон. Однако спортсменка отметила, что теперь ее целью не является Большой хрустальный глобус.

– Свою карьеру я решила продолжить, – заявила Кузьмина. – В ближайшем сезоне я точно буду выступать, уже начала подготовку. Только что вернулась с первого тренировочного сбора в Норвегии, где в Шушене накатала достаточно много километров на снегу.

Не хочу завершать карьеру поражением, которое случилось в последней гонке сезона на последнем километре. Конечно, я не буду бегать все гонки на Кубке мира и не ставлю перед собой цель выиграть Большой хрустальный глобус. Главным стартом сезона для меня будет чемпионат мира в Эстерсунде. Хотелось бы одержать еще одну большую победу и на такой ноте попрощаться.

Напомним, что выступающая за сборную Словакии Кузьмина стала первой в истории биатлонисткой, которая завоевала три золотые медали на трех Олимпиадах – в Ванкувере, Сочи и Пхенчхане. В прошлом сезоне она лишь 3 очка уступила финке Кайсе Мякяряйнен​ в борьбе за Большой хрустальный глобус. (Андрей ШИТИХИН)