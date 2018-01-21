Анастасия Кузьмина: "Нужно было последний промах не делать"

Анастасия Кузьмина из Словакии, занявшая второе место в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве, отметила, что очень устала к пятому кругу. По ее словам, если бы не последний промах, можно было бы побороться за победу.

- Сегодня прям с первых метров чувствовала, что лыжи работают хорошо, - цитирует Калашников Media Кузьмину. - И не хотелось, чтобы девчонки мне давали темп гонки. Поэтому с первых метров вырвалась вперед, чтобы никто не мешал. Второй и третий круг тоже удалось. Переусердствовала немножко и видно было, что четвертый устала, пятый круг уже совсем. Лишь бы добежать. Нужно было последний промах не делать, тогда можно было и выиграть.