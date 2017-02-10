Анастасия Кузьмина: "Не думаю, что Шипулин и Фуркад помирятся на чемпионате мира"

Двукратная олимпийская чемпионка, сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина считает, что ее брат не помирится с Мартеном Фуркадом на этом чемпионате мира, передает из Хохфильцена корреспондент "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Напомним, по ходу смешанной эстафеты француз "подрезал" Александра Логинова, из-за чего тот упал. На финише он эмоционально отреагировал на победу над Антоном Шипулиным. После этого россияне отказались пожать руку биатлонисту из Франции.

– Не думаю, что Антон Шипулин и Мартен Фуркад помирятся на этом чемпионате мира, – сказала Кузьмина.