Анастасия Кузьмина: "Когда вернулась из Пхенчхана, это транслировали в прайм-тайм по центральным телеканалам"

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина в интервью "СЭ" заявила, что в Словакии спортсменку узнают на улицах. Биатлонистка рассказала, что ее возвращение из Пхенчхана траслировали по центральным телеканалам в прайм-тайм.

– Вы стали в Словакии национальным героем? Люди на улицах узнают?

– Не знаю насчет героя, это не у меня нужно спрашивать. А то, что узнают… Когда я вернулась в Банска-Бистрицу из Пхенчхана, эту встречу транслировали в прайм-тайм по центральным телеканалам. Надеюсь, что именно меня узнают (смеется).

– Кто за платит за подготовку?

– Бюджет нашей команды Kuzmina-team складывается из нескольких источников. Во-первых, государство. Если ты попадаешь в топ-8 на Олимпиаде или чемпионате мира, то получаешь определенную сумму на подготовку на весь олимпийский цикл. Во-вторых, я являюсь членом клуба армии "Дукла" – такой словацкий ЦСКА. Это моя зарплата, зарплата тренеров, физиотерапевта и частично сборы. Плюс наш личный спонсор выделяет средства на определенные вещи, которые выходят за рамки бюджета.

– В Словакии есть медальные планы, как в России?

– Да, есть. Перед началом сезона обычно федерация или армейский клуб на встрече говорят, что ожидают определенных результатов на чемпионате мира или Олимпиаде.

– А если эти планы не выполнены?

– На мне это никак не отражается. В сезоне-2016/17 я неудачно выступила на чемпионате мира, но никто мне, как и другим спортсменам топ-уровня финансирование не урезал. А вот в отношении спортсменов, если можно так сказать, "второго эшелона" определенные санкции возможны. Допустим, кто-то запланировал быть в топ-20 на чемпионате мира, а в итоге даже в топ-50 не забежал. Тогда бюджет на подготовку могут существенно сократить.

Выступающая за сборную Словакии Кузьмина стала первой в истории биатлонисткой, которая завоевала три золотые медали на трех Олимпиадах – в Ванкувере, Сочи и Пхенчхане. В прошлом сезоне она лишь 3 очка уступила финке Кайсе Мякяряйнен​ в борьбе за Большой хрустальный глобус.

Полная версия интервью Кузьминой – здесь