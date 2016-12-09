Анастасия Кузьмина: "Главное теперь завтра с постели встать"

Анастасия Кузьмина, ставшая 6-й в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке, заявила, что радо вернуться в большой спорт. 32-летняя спортсменка не соревновалась почти полтора года в связи с рождением дочери.

– 6-е место – для меня успех, – сказала Кузьмина. – Гонка очень сложна. Большой перерыв сказался. Какую цель ставила сегодня? Хотелось получить удовольствие. Хотелось с хорошим настроением вернуться в биатлонную семью. Слышала поддержку болельщиков. Благодарна каждому. Шансы на победу хорошие - главное теперь завтра с постели встать (смеется), очень устала.